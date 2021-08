Prefeito de Itaquiraí, e vereador Valdinei vistoriam estradas e nascentes do P.A. Indaiá

No último sábado (07), na companhia do vereador Valdinei Gubert, o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, esteve no P.A. Indaiá, fazendo um levantamento dos pontos críticos das estradas que necessitam de melhorias.

Os trabalhos se iniciaram no travessão conhecido como “estrada da farinheira”, e deverão se estender a outras regiões que necessitam de manutenções. “Para realizar a execução dos serviços, pedimos a colaboração dos produtores, pois será necessário a retirada de parte das cercas onde serão realizados os trabalhos de levantamento, construção de caixas secas e levantes”, observou Thalles.

Além da identificação das estradas que precisam de manutenções, também foram observadas algumas nascentes que, neste primeiro momento necessitam de intervenção do município junto a secretaria de meio ambiente.

“É um trabalho contínuo, que, aos poucos, abrangerá todos os assentamentos, deixando uma herança positiva ao meio ambiente e para as gerações futuras”, disse o prefeito de Itaquiraí.