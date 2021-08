Em Naviraí, Unidade Básica Odontológica passa a atender no Centro de Saúde do Varjão

O atendimento odontológico da Atenção Básica, anteriormente realizado no recinto do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), local mais conhecido como Centro Odontológico, está sendo realizado a partir deste mês de agosto em novas instalações, no Centro de Saúde Dr. Antonito Pires de Souza.

A coordenadora do CEO, Tânia Regina de Moraes, explica que o gabinete odontológico já está instalado e os atendimentos no Centro de Saúde do Varjão contempla toda população que reside em áreas descobertas pelas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), do centro da cidade e da área rural. Porém, os atendimentos odontológicos especializados continuam sendo realizados no CEO.

“As pessoas que anteriormente procuravam o CEO para atendimentos de urgências odontológicas, como dores nos dentes ou para tratamentos clínicos odontológicos deverão, a partir de agora, procurar este atendimento no Centro de Saúde Antonito Pires. O local é conhecido popularmente como Posto de Saúde do Varjão”, observa Tânia de Moraes.

O gerente municipal de Saúde, Márcio Vidal de Figueiredo, frisa que a ativação do consultório odontológico no Centro de Saúde do Varjão, têm o objetivo de melhorar o acesso aos usuários da Saúde de Naviraí, que passaram a ter os atendimentos odontológicos e médicos em um único local.

“Esta é uma medida determinada pela prefeita Rhaiza Matos, que com visão administrativa, decidiu, transferir o gabinete odontológico temporário para esta sala definitiva, melhor estruturada. Portanto, é uma mudança que garante melhorias aos usuários da saúde pública”, observa Mário de Figueiredo.

(Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432)