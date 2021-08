Associação Comercial de Mundo Novo entrega certificados de vários cursos

A Associação Comercial e Industrial de Mundo Novo (ACIMN), sob a presidência do empresário Ivan Klaus, promoveu na noite de sexta-feira (06) a solenidade de entrega de Certificados para pessoas que fizeram no período de abril à agosto, os cursos oferecidos pela entidade que representa os empresários do comércio e da indústria mundonovense.

Segundo o presidente Ivan Klaus, ao todo 63 alunos receberam os seus respectivos Certificados de conclusão de cursos, sendo que neste período foram ministrados nove cursos variados.

Os cursos foram realizados e ofertados pela Mundial Cursos e Acimn, estando na solenidade de entrega além do presidente da entidade, Ivan Klaus, a vice-prefeita Rosária Andrade, o secretário titular da Incotur Marcos Eustáquio, o coordenador do Centro de Qualificação Rafael de Medeiros e a coordenadora da Acimn, Fernanda Galvani. (Texto: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo).

