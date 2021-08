Governo de Mundo Novo e vereadores se encontraram no Paço Municipal nesta segunda-feira

O Governo de Mundo Novo e a sua base aliada tiveram uma reunião na manhã da segunda-feira, no Paço Municipal. Segundo o prefeito Valdomiro Sobrinho este encontro deve ocorrer de forma mensal na tentativa de soluções para os problemas do município.

“Sempre respeitamos a independência do Legislativo, mas queremos que os parlamentares nos ajudem, afinal, eles são o para-choque dos problemas. As pessoas procuram os vereadores para reclamar e nós sempre valorizamos os mesmos, constituídos pela população”, explicou o prefeito.

Além do prefeito, presença da vice-prefeita Rosária Andrade, do advogado Wladimir Zandavalli (do setor de Convênios) e de seis dos oito parlamentares da base de apoio do Governo.

Da Câmara Municipal, participou o presidente Paulo Lourenço, o vice-presidente e líder do prefeito Kaudi Filho, o primeiro-secretário Gildo Amaral e Evaldo Carlos, Richardson Prates e Jader Moreira. Gessé Ferreira e Gerson ‘Piscuila’, com compromissos em Cascavel e na Receita Federal, respectivamente, não participaram.

Valdomiro ainda destacou que a relação com os vereadores que não compõe a sua base é boa e que vem atendendo e conversando com os três da mesma maneira: no caso, Eliete Tell (Neguinha do PT), Raual Amaducci e Jeferson Cavalcante (Pinduca).

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo