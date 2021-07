Quatro dias após ser fechada Polícia Civil de Naviraí flagra “Boca de Fumo” novamente funcionando

Não demorou muito para um ponto de venda de drogas mais conhecido como “Boca de Fumo” que havia sido fechado pela Polícia Civil de Naviraí voltar a funcionar.

Quatro dias após uma envolvendo Policiais Civis do 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) e da Delegacia Regional de Naviraí, que levou a prisão de Everton da Silva Trindade, de 25 anos e Andrieli Batista Evangelista, de 21 anos, que comandavam uma “Boca de Fumo” localizada em uma casa na Rua Porfírio Marcelino de Araújo, o local foi flagrado novamente comercializando drogas.

Com informação de que a boca de fumo estava novamente em funcionamento, os investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) passaram a monitorar a casa, sendo visualizado um usuário de drogas entrando e saindo do local para adquirir drogas.

O usuário foi abordado, e com ele foi encontrado um entorpecente que ele disse ter comprando a droga na referida “boca de fumo” com uma mulher.

Em ato continuo diante da situação de flagrante delito os investigadores adentraram ao local, localizando no interior da residência, três pessoas. Nas buscas no interior da residência os investigadores localizaram 02 pedras de crack que tentaram dispensar ao observarem a presença policial. Além da droga os policiais também localizaram mais de R$ 1600,00 em dinheiro no local.

Os investigadores também observaram que a droga localizada no local continha embalagem semelhante localizada em posse do usuário abordado pelos policiais. Desta forma os investigadores conduziram os envolvidos, o dinheiro e o entorpecente para o 1DP de Naviraí e a “Boca de Fumo” novamente foi fechada.

