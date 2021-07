Banco do Brasil anuncia Seleção com mais de 2 mil vagas

O Banco do Brasil tornou pública nesta quarta-feira (23) a realização de uma nova Seleção Externa, que tem por objetivo o preenchimento de 2240 vagas, bem como a formação de cadastro reserva, para a carreira administrativa no cargo de escriturário, nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial, distribuídas entre diversos estados brasileiros.

Confira a seguir o quantitativo de vagas ofertadas ao cargo, conforme os respectivos estados: Acre (23), Alagoas (18), Amapá (16), Amazonas (47), Bahia (79), Ceará (37), Espírito Santo (26), Goiás (80), Maranhão (78), Mato Grosso (140), Mato Grosso do Sul (80), Minas Gerais (237), Pará (52), Paraíba (12), Paraná (140), Pernambuco (41), Piauí (18), Rio de Janeiro (35), Rio Grande do Norte (12), Rio Grande do Sul (154), Rondônia (70), Roraima (14), Santa Catarina (75), São Paulo (426), Sergipe (17), Tocantins (31) e Distrito Federal (240).

Vale ressaltar que dentre as oportunidades citadas, há inclusão de vagas para as pessoas que se enquadram nos critérios do edital.

Dentre as atribuições do cargo está a prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo conglomerado BB; execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia; preparação de correspondências; preparação e processamento de documentos; atualização de registros; resguardo e confidencialidade das informações de interesse do conglomerado BB; dentre outras funções detalhadas no edital.

Para concorrer a uma das vagas ofertadas, é necessário que os candidatos possuam escolaridade de nível médio completo. Aos profissionais contratados, a remuneração inicial a ser recebida corresponde ao valor de R$ 3.022,37, dentre outros benefícios, enquanto que a jornada de trabalho para o exercício de suas funções será de 30 horas semanais.

Como participar

Os interessados podem efetuar as inscrições no período de 24 de junho a 28 de julho de 2021, exclusivamente via internet, no site da Fundação CesgranRio, mediante o pagamento de R$ 38,00 de taxa de participação. Para os candidatos que se enquadram nos critérios do edital, a isenção da taxa pode ser solicitada no período de 24 de junho a 1º de julho de 2021.

Seleção

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em quatro etapas, compostas por prova objetiva, seguida de redação, previstas para serem aplicadas no dia 26 de setembro de 2021, além da aferição da veracidade da autodeclaração prestada e procedimentos admissionais e perícia médica.

A prova referente a primeira etapa de classificação contém 70 questões de múltipla escolha, compostas pelas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro e conhecimentos específicos. Os locais de provas podem ser consultados no edital.

Vigência

O prazo de validade desta seleção será válido por um ano, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério exclusivo do Banco do Brasil.

Fonte: PCI Consursos