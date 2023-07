RANKING APONTA OS FAVORITOS PARA AS ELEIÇÕES 2024, EM ITAQUIRAÍ

Thalles Tomazelli é considerado bom ou ótimo para 90% da população do Município

O Instituto Ranking Brasil Inteligência realizou uma pesquisa de avaliação administrativa e intenção de votos para a Prefeitura de Itaquiraí-MS nas eleições de 2024.

Os dados foram colhidos nos dias 28 e 30 de junho de 2023, junto a moradores com 16 anos ou mais de idade. Para a amostra de 500 entrevistas o intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5%, para mais ou para menos.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, o prefeito Thalles Tomazelli (PP) está muito à frente com 70% das intenções de votos, enquanto os demais citados estão com percentuais baixíssimos. São eles: Miro do PT, com 1,6%, Ney Portela, com 1,2%, e Ricardo Fávaro, com 1%, sendo que 1% dos entrevistados apontaram outros nomes e 25% não sabem ou não responderam.

Estimulada

No levantamento estimulado, o prefeito Thalles Tomazelli aparece ainda mais na frente, com 81%, enquanto bem atrás estão Miro do PT, com 4,8%, e Ney Portela, com 3,6%, sendo que 10,6% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Rejeição estimulada

No quesito rejeição estimulada, Ney Portela está na frente com 26,6%, seguido por Miro do PT, com 15,8%, e Thalles Tomazelli, com 3%, enquanto 54,6% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

AVALIAÇÕES

Prefeito Thalles Tomazelli

A pesquisa apontou que a administração do prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, é considerado bom ou ótimo para 90% da população, enquanto 5% dos entrevistados consideram o gestor municipal como regular, 2% como ruim ou péssimo e 3% não sabem ou não responderam.

Câmara Municipal

Já a avaliação da Câmara Municipal de Itaquiraí aponta que a Casa de Leis é considerada boa ou ótima para 40% dos entrevistados, regular para 30% e ruim ou péssima para 17,2%, enquanto 12,8% não sabem ou não responderam.

Governador Riedel

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também avaliou que o governador Eduardo Riedel (PSDB) no município é considerado bom ou ótimo para 55,4% dos entrevistados, enquanto 26% disseram que é regular, 11,2% opinaram que é ruim ou péssimo e 7,4% não sabem ou não responderam.

Presidente Lula

Com relação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 45,2% dos entrevistados consideraram bom ou ótimo, 27% disseram que é regular, 20,6% afirmaram que é ruim ou péssimo e 7,2% não sabem ou não responderam.