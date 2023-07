MENOR CIDADE DO BRASIL

A maior cidade do país não mudou e segue sendo São Paulo, com 11.451.245 habitantes. Já o menor município brasileiro agora é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas. 833 pessoas. Os dados do Censo Demográfico 2022 foram divulgados na quarta-feira

A população do Brasil cresceu. Os dados do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o país hoje tem 203 milhões de habitantes, 12 milhões a mais do que 2010, quando a última pesquisa foi publicada.

Os números mostram um crescimento mais lento, já que a previsão inicial era de uma população de 207,7 milhões. Ou seja, 4,7 milhões a mais do que os números finais mostram.

Veja as cidades com as menores populações do Brasil segundo o Censo

Serra da Saudade (MG): 833 habitantes

Borá (SP): 907 habitantes

Anhanguera (GO): 924 habitantes

Araguainha (MT): 1.010 habitantes

Nova Castilho (SP): 1.062 habitantes

Cedro do Abaeté (MG): 1.081 habitantes

André da Rocha (RS): 1.135 habitantes

Oliveira de Fátima (TO): 1.164 habitantes

União da Serra (RS): 1.170 habitantes

São Sebastião do Rio Preto (MG): 1.259 habitantes

Coqueiro Baixo (RS): 1.290 habitantes

Engenho Velho (RS): 1.296 habitantes

Miguel Leão (PI): 1.318 habitantes

Veja as maiores cidades do Brasil