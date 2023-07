COJEM – PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO

O Conselho dos Jovens Empresários de Guaíra (Cojem) promoverá nesta sexta-feira (30) uma palestra com o renomado professor José Carlos Luiz, também conhecido como Zeca, que abordará o tema “Empreendedorismo: Como ser um empreendedor de sucesso”.

O evento está marcado para às 19h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação e deve receber empresários, microempreendedores individuais, estudantes e as lideranças empresariais do município.

José Carlos Luiz é especialista em diversas áreas, como Empreendedorismo, Recursos Humanos, Marketing, Tecnologia, Gestão de Negócios, Produção e Logística, Vendas, Planejamento Estratégico, Plano de Negócios, Processos Gerenciais e Sistemas, além de possuir experiência em Crédito e Endividamento, tanto pessoal quanto empresarial.

Com uma trajetória profissional impressionante, o professor José Carlos Luiz acumula experiências valiosas. Atuou como oficial do exército, gerente de vendas, foi presidente do Rotary Club, comunicador, locutor, secretário municipal de Turismo e professor universitário na UNIPAR por 20 anos. Essa experiência desenvolveu aptidão nas áreas de liderança, com habilidades em gestão e consultoria.

Durante a palestra, Zeca abordará estratégias eficientes para o empreendedorismo, abrangendo áreas como finanças, marketing, vendas, gestão de pessoal e operacional. A expectativa dos organizadores é que os insights e orientações proporcionem aos participantes uma visão abrangente do universo empresarial e orientações para alcançar o sucesso nesse contexto desafiador.

Leonardo de Melo Welter, presidente do Cojem, aguarda com expectativa a participação do público e acredita que o evento possa ser uma oportunidade única para adquirir conhecimentos relevantes e ampliar a rede de contatos no cenário empresarial de Guaíra. “A palestra é aberta de forma gratuita para toda a sociedade, todos podem participar, desde empreendedores experientes, passando por estudantes, até aqueles que estão começando sua jornada nos negócios”, definiu o presidente dos Jovens Empreendedores.

O evento aberto está marcado para às 19h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Guaíra.