AULAS COMEÇAM NESTA QUINTA, EM MUNDO NOVO

O Governo de Mundo Novo, através da Secretaria Municipal de Educação, informa que o Exame Médico Admissional para os professores convocados e lotados acontecem nesta quarta-feira, no Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato.

Os convocados em 1ª chamada, e que foram posteriormente lotados, do edital 012/005/2022 – publicado no Diário Oficial do último dia 16/02/2023 – deverão realizar o Exame Médico Admissional das 8h00 às 12h00, no CEI Monteiro Lobato, localizado ao lado da prefeitura de Mundo Novo (bairro Berneck, Rua Olavo Bilac, 674).

Já os convocados nos editais 013/005/2022 e 014/005/2022 – publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (20/02/2023) – devem se lotar na Secretaria Municipal de Educação (que fica em cima do Banco do Brasil, na Rua Voluntários da Pátria, 90, sala 7), de preferência, na parte da manhã (a partir das 8h00).

Estes, convocados em 2ª chamada (dia 20), deverão fazer o Exame Médico Admissional na parte da tarde, das 13h às 17h, no Cei Monteiro Lobato.

Segundo o professor Thiago Couto, presidente do Processo Seletivo Simplificado, 112 professores foram convocados nas duas chamadas, porém, cerca de 100 iniciarão o ano letivo, já que alguns desistem no momento da lotação.

A secretária municipal de Educação, Camila Rubim, lembrou que tudo foi preparado para o início do ano letivo. Somadas as licitações feitas de material pedagógico, limpeza, kit escolar, uniformes, merenda e o custo anual do transporte escolar, o valor investido na Educação fica em torno de R$ 6 milhões. Nesta soma não está incluído o salário com os profissionais de Educação.

(Jandaia Caetano/Semcos)