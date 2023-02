REFORMA DO PRÉDIO DA FEIRA DO PRODUTOR EM ITAQUIRAÍ

Mais uma obra inédita está se iniciando em Itaquiraí. A administração do prefeito Thalles Tomazelli e do vice, Dr. Bruno Bogoni, deu início nesta segunda feira (20), a mais uma importante obra aguardada há muito tempo por toda população, principalmente pelos feirantes. Trata-se da reforma e revitalização da Feira do Produtor. O local se tornou um centro de comércio onde as pessoas encontram produtos de qualidades direto do produtor.

De acordo com Thalles, o local ganhará uma série de benfeitorias para melhor atender os produtores rurais e os frequentadores do espaço. “Participei de algumas reuniões onde os feirantes levaram as demandas e, sabendo da necessidade, já demos início a formulação do projeto. A reforma proporcionará um ambiente mais adequado e confortável para os produtores e a comunidade, atraindo maior número de consumidores”, destacou Thalles.

O prédio será totalmente remodelado com instalação de pisos, individualização dos boxes, manutenção das redes hidráulica e elétrica, reforma dos banheiros e contará com uma nova fachada. Para a execução da obra, o munícipio investirá R$ 347 mil reais de recursos próprios. Outro local que receberá melhorias é a praia da amizade, onde será investido R$ 700 mil. As duas obras somam mais de R$ 1 milhão, oriundos de recursos próprios.