Engenheiro é autuado por armazenamento ilegal de agrotóxicos

A PMA (Polícia Militar Ambiental) autuou um engenheiro agrônomo em R$ 3 mil por armazenamento ilegal de agrotóxicos e embalagens dos produtos em Naviraí, cidade a 364 quilômetros de Campo Grande.

A polícia autuou um engenheiro agrônomo por disposição de forma inadequada de várias embalagens e agrotóxicos. A PMA localizou a infração, quando realizava fiscalização em uma propriedade no município de Itaquirai, a 30 kg da cidade no início da tarde de ontem (9) e deparou com os produtos perigosos dispostos irregularmente, oferecendo riscos de contaminação ambiental, animal e humana, na propriedade pertencente ao infrator.

A disposição do material não atendia as normas ambientais, bem como a bula dos próprios produtos. Várias embalagens usadas continham restos de produtos, com riscos de contaminação do solo, animais e seres humanos. A PMA confeccionou um auto de infração administrativo contra o infrator (41), residente em Eldorado, arbitrou multa de R$ 3 mil e notificou o responsável a dar a destinação adequada às embalagens dos produtos perigosos. Ele também poderá responder por crime ambiental, previsto pela Lei de Crimes Ambientais.

Fonte: Midiamax