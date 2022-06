Vereadores de Mundo Novo atendem projeto em prol a Rede Feminina de Combate ao Câncer com R$ 14 mil

Com pedido de urgência os vereadores foram unanimes em atender o projeto com iniciativa do Executivo em prol a Rede Feminina de Combate ao Câncer, com recursos na ordem de R$ 14 mil reais que serão divididas em 7 parcelas iguais, junho até dezembro, conforme o calendário financeiro da entidade, em atendimento o plano de trabalho.

Os vereadores apreciaram e aprovaram também em parcela única o valor de R$ 25 mil reais para o mês de junho para atender à Fraternidade

Espirita Allan Kardec, conhecido como a Casa da Sopa, sendo que é uma indicação do vereador Jeferson Cavalcante, Pinduca, através da Emenda Impositiva. Os recursos serão usados para o melhoramento da estrutura das instalações e despesas decorrentes.

Outro projeto de iniciativa do Executivo aprovado para abertura de r credito suplementar por excesso de arrecadação, através de um convenio com a Itaipu, no valor de aproximadamente R$ 5,5 milhão para várias ações em prol à comunidade mundonovense, dos tais aquisição de um caminhão coletor de lixo e melhoramento de vicinais no município.

Fonte: Jornal do Conesul