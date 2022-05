Servidores da Gerência de Meio Ambiente de Naviraí participam de curso sobre licenciamento ambiental

A Prefeitura de Naviraí, por intermédio da Gerência Municipal de Meio Ambiente (GEMA), enviou servidores para participarem de aulas técnicas do 1º módulo do Curso de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, ministrado no dia 28 de abril por técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) no Escritório Regional, em Dourados.

Do corpo técnico da Gerência de Meio Ambiente compareceram a fiscal ambiental, Camila Bomfim de Carvalho Ferreira e a gerente de Núcleo de Unidades de Conservação e Educação Ambiental, Kátia Vivian Chrestani Borges. O curso também contou com a participação de gestores de Amambai, Dourados, Laguna Carapã, Nova Andradina e Ponta Porã.

O curso se estendeu durante toda a semana e teve como ministrantes o fiscal ambiental e chefe do Núcleo Técnico de Atividades Industriais, João Mendes, além do diretor de Licenciamento Ambiental, Luiz Mário Ferreira.

O objetivo do Curso de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, segundo detalhou o diretor presidente do IMASUL, André Borges, é de capacitar técnicos e analistas ambientais municipais para realizarem o licenciamento ambiental em suas localidade.

