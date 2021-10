Polícia Militar de Iguatemi prende mulher por lesão corporal

Na manhã de sábado (25/01), por volta das 12h, policiais militares lotados na 2ª Companhia de Polícia Militar de Iguatemi, foram solicitados via telefone de emergência (190), para averiguar uma briga entre casal no bairro Vila Operária.

Segundo populares o casal estava em visível estado de embriaguez e em posse de uma faca correndo um atrás do outro. De imediato uma guarnição deslocou até o referido local e se deparou com o casal, o homem estava caído ao solo, sangrando em decorrência de uma perfuração no lado esquerdo do peito. Foi então solicitado uma ambulância para atendimento no local.