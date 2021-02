𝗣𝗿𝗲𝗳𝗲𝗶𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗾𝘂𝗶𝗿𝗮í 𝗮𝘂𝘅𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂çã𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗶𝗹𝗮𝗴𝗲𝗺 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗮çã𝗼 𝗲𝗺 𝗽𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀

A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura de Itaquiraí, prossegue com o apoio ao pequeno produtor familiar. No dia de ontem (26), os profissionais atenderam parte dos agricultores dos assentamentos Sul Bonito e Indaiá. O incentivo do poder público compreende os serviços de gradeação e produção de silagem e tem como objetivo incentivar e diminuir o custo para os agricultores familiares.

O secretário de agricultura Ricardo Fávaro Junior, falou sobre a importância da produção de silagem, principalmente para as pequenas propriedades: “A produção de silagem tem um papel importante na alimentação do gado leiteiro e de corte, principalmente nas pequenas propriedades, pois aumenta significativamente a produção de leite e garante mais renda ao produtor, sendo uma alternativa de alimento para os animais, tem menor custo de produção e pode ser utilizado durante todo o ano, principalmente na escassez da pastagem”, destacou Ricardinho.

Para o prefeito Thalles Tomazelli, os serviços devem atingir o maior número de produtores possíveis. “Não temos máquinas suficientes para atender todos, estamos buscando recursos junto ao governo estadual e federal para conseguir recursos e adquirir mais maquinas e implementos que auxiliam na agregação de renda dessas famílias”, enfatiza o prefeito.

Os produtores que desejam solicitar o processo de silagem e gradeção em sua propriedade, deverão realizar a sua inscrição junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Fonte: Prefeitura de Iraquiraí