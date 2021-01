KAREN KAI LAVERDE ENTRA NA ETERNIDADE

Coordenadora dos Polos de Pérola e Mundo Novo da UniCesumar, Karen Kai Laverde, residente em Altônia, faleceu aos 34 anos (nasceu no dia 8 de janeiro de 1987), por complicações pós-cirúrgicas. Estava hospitalizada em Apucarana, e deixa um legado de bons serviços prestados à Educação a Distância. Era mãe de uma única filha, de 11 anos.

Os colegas de trabalho, professores e alunos da Instituição estão contristados com a notícia do falecimento dessa digna operadora da Educação, que atendia a todos com carinho e muita dedicação. Sem dúvida, é uma perda irreparável para quem teve a oportunidade de conviver com a jovem senhora.