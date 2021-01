Iniciada vacinação contra a Covid-19 em Mundo Novo

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou na manhã desta quarta-feira (20), conforme programação do Ministério da Saúde, a vacinação contra o novo coronavírus em Mundo Novo. O trabalho começou pelo Lar São Francisco de Assis, com os idosos residentes e os funcionários do local recebendo a 1ª dose da CoronaVac. A segunda dose está programada para ser aplicada em 28 dias. Amélia Majewski foi a primeira mundonovense, idosa do Lar, a receber a vacina. A primeira funcionário do local a ser vacinada foi Daiane Piscor.

As vacinas chegaram no município por volta das 19h da última terça-feira,19. São 312 doses para imunizar 156 pessoas nesta 1ª fase. Os contemplados são os idosos do Lar São Fco e os profissionais de Saúde que estão na linha de frente de combate a Covid-19.

Também nesta quarta, as 13h00, na Sala de Vacinas – anexo a UBS Central -, os primeiros profissionais de Saúde receberão a vacina. São 114 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos.

Daniele Laguna, coordenadora municipal de Epidemiologia explicou que quem pegou Covid-19 pode tomar a vacina após 28 dias do primeiro sintoma. Quem não quiser tomar, assinará um termo de responsabilidade.

O secretário municipal de Saúde, Fábio Doná, apontou que as demais fases preveem idosos acima de 75 anos, idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, demais profissionais de saúde, pessoas no sistema prisional e professores.

“Não é nesta ordem. Os grupos que vão compor as fases e a quantidade de doses serão apresentadas sempre pelo Ministério da Saúde”, explicou Fábio. O secretário também esmiuçou que a quantidade vem conforme o número de habitantes que compõe os grupos que integram as fases, não tendo qualquer influência política.

Após o término do plano de execução do Ministério da Saúde, é que estados e municípios poderão fazer um plano próprio para a compra e aplicação das vacinas nos seus cidadãos,

segundo o secretário. As primeiras tratativas com o Estado já foram iniciadas, segundo a vice-prefeita Rosária Andrade.

Os dados da terça-feira indicam 13 altas, 12 positivos (quatro do Lacen e oito teste rápido), sete negativos (todos do Lacen) e 18 coletas enviados para o Laboratório Central de Saúde (Lacen), em Campo Grande.

Boletim Coronavírus 20/01/21 – Atualizado as 17h00 do dia anterior

Ativos: 76 Recuperados: 702 Óbitos: 9 Geral: 785

Suspeitos – 45 Descartados: 1.506 Monitoramento: 252

Residências – 85 Crianças: 50 Idosos: 07 Monitoramento Concluído: 5.025

Obs. Dois pacientes em hospital: uma na UTI em Dourados e um na enfermaria em Naviraí.