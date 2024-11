Vereadores de Mundo Novo realizaram reunião para discutir projetos da sessão

Na manhã de segunda-feira, 4, os vereadores de Mundo Novo se reuniram no Plenarinho da Câmara Municipal para debater os projetos que estarão em pauta na sessão desta noite. O encontro contou com a presença de representantes do executivo municipal, entre eles a assessora especial de gabinete, Talita Estriolto Maoerão da Silva, e o diretor de tributos, Julio Garcia da Silva, além da assessora da Casa de Leis. Graziele Gonçalves.

A reunião foi conduzida pelo presidente da Câmara, Paulo Lourenço, e contou com a participação dos vereadores Kaudi Filho, Jefferson Cavalcante, Gessé Ferreira, Eliete Feitosa Tel, Richardson Prates e Evaldo Carlos. Segundo Lourenço, a presença dos representantes do executivo é essencial para esclarecer dúvidas sobre os projetos que serão votados, facilitando o entendimento e a tomada de decisões por parte dos parlamentares.

As sessões da Câmara de Mundo Novo ocorrem todas as segundas-feiras, às 19h, com transmissão ao vivo pelo site oficial e pelas redes sociais, garantindo transparência e acesso à população.

Texto e fotos: Gilmar Prado de Oliveira