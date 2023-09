SHOWS MILIONÁRIOS EM SIDROLÂNDIA

Prefeita Vanda Camilo gasta R$ 677 mil com shows musicais, valores exorbitantes, um escândalo irreperável em Sidrolândia

No dia 11 de dezembro, a cidade de Sidrolândia completa 70 anos, e a prefeita Vanda Camilo (PP) já garantiu a contratação da dupla Maiara e Maraisa, do grupo Tchê Garotos e do cantor gospel Fernandinho. No total, o município vai desembolsar R$ 677 mil.

Os termos de dispensa de licitação foram publicados no último dia 5 de setembro no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de MS). A contratação da dupla sertaneja custou R$ 504 mil, de Fernandinho, R$ 125 mil e Tchê Garotos, R$ 48 mil.

Os últimos meses têm sido conturbados na administração de Sidrolândia. Com investigações do Ministério Público Estadual que levaram à deflagração da Operação Tromper e denúncia de uma dezena de pessoas acusadas de fazerem parte de esquema de desvio de dinheiro da prefeitura.

A realização de shows também não é garantia de agradar a população. Em junho de 2022, a prefeita Vanda Camilo (PP) foi vaiada durante apresentação do grupo de pagode Raça Negra. Na ocasião, a insatisfação era com a redução do salário base dos professores temporários da cidade, diminuição de aproximadamente R$ 700 aos professores contratados em regime de 20 horas semanais.

Na dispensa de licitação, o município alega que as apresentações musicais atendem “de forma satisfatória as necessidades precípuas do município”. Ainda não houve a divulgação oficial sobre as festividades das quais os shows farão parte, mas a expectativa é de que estão relacionados à comemoração das sete décadas da cidade.