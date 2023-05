O HOMEM COM O MAIOR NARIZ DA HISTÓRIA

Thomas Wadhouse, um homem que viveu na região de Yorkshire, no norte da Inglaterra, no século XVIII, detém um recorde não superado até os dias atuais. É dele o maior nariz do mundo, com cerca de 19 cm de comprimento, de acordo com dados do Guinness World Records.

Nascido em 1730, Thomas Wedders, como ele também era conhecido, chamava a atenção por onde passava, devido à sua aparência incomum. Tal característica contribuiu para que ele se tornasse uma celebridade, como indicam publicações daquele período.

Suposto integrante de um show de aberrações, o artista era alvo frequente de artigos em jornais e revistas, alguns afirmando que ele aparentava ter deficiência intelectual. O homem também foi parar em um famoso livro do século XIX que abordava condições médicas raras e estranhas.

A maioria das publicações tratava-o com ironia. “Se os narizes fossem uniformemente exatos em representar a importância do indivíduo, esse digno deveria ter acumulado todo o dinheiro da Rua Threadneedle e conquistado toda a Europa”, escreveu a The Strand Magazine, em 1896, sobre Wadhouse.

Vida misteriosa

Apesar de ter ficado famoso em meados do século XVIII, o homem com o maior nariz do mundo não deixou muitos rastros. Devido à falta de registros oficiais a respeito da sua vida, não se sabe qual era o seu sentimento em relação às proporções do órgão ou se ele realmente trabalhou como artista circense, por exemplo.

Como também não há nenhuma imagem que comprove o tamanho real do seu nariz, algumas pessoas chegam a desconfiar de um certo exagero em relação às medidas mencionadas nas publicações do período. Com base nos relatos, uma estátua de cera de Wadhouse foi criada e está em exposição no museu Ripley’s Believe It or Not!.

Outro mistério diz respeito às causas do nariz longo que tanta curiosidade despertava na população britânica. Alguns pesquisadores dizem que a anomalia é resultado de uma doença desconhecida, afetando também o desenvolvimento do seu intelecto quando ele ainda era criança.

Há ainda a suspeita de que o artista tenha nascido a partir de uma relação sexual entre irmãos, mistura genética que pode ser a causa da deformação no rosto, como mencionam alguns registros. Ele morreu no início da década de 1780, em Yorkshire, quando tinha entre 50 e 52 anos.

Até hoje, ninguém superou o recorde de nariz mais longo do mundo, título ainda pertencente a Thomas Wadhouse. Os registros mais recentes mostram que é difícil até mesmo se aproximar das medidas do britânico.

De acordo com o Guinness, o nariz mais longo de uma pessoa viva é de Mehmet Özyürek, com 8,8 cm, ou seja, cerca de 10 cm a menos que Wadhouse. O turco se diz feliz com a aparência, descartando qualquer intervenção cirúrgica para modificá-la.