Policia Militar Ambiental de Naviraí autua assentado em R$ 1 mil por incêndio durante operação Prolepse

Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizavam trabalhos preventivos e informativos na operação Prolepse de prevenção aos incêndios, nas propriedades rurais do município e, enquanto visitavam propriedades ontem (27), encontraram no lote de um assentamento, localizado à 20 km da cidade, um incêndio em andamento. A equipe auxiliou na extinção do incêndio, antes que pudesse se alastrar.

A PMA tem realizado trabalhos informativos nos assentamentos rurais, onde são comuns o uso do fogo. A equipe policial mediu a área incendiada com uso de GPS que perfez uma hectare, porém, a área a ser queimada poderia ser muito maior, caso a fiscalização não fosse atuante.

O assentado (62), residente em Naviraí, foi orientado sobre os problemas gerados pelos incêndios e, também sobre a proibição, os Policiais o autuaram administrativamente e aplicaram-lhe multa de R$ 1.000,00.

