Menina de 9 anos presenciou feminicídio da mãe e suicídio do pai em Eldorado

Uma menina de 9 anos presenciou o momento em que o próprio pai matou a ex-companheira e, em seguida, tirou a própria vida, na noite de domingo (12), em Eldorado. O caso é investigado como feminicídio seguido de suicídio e elevou para 10 o número de mulheres assassinadas em Mato Grosso do Sul em 2026.

Segundo informações do site Campo Grande News, o delegado Robilson Albertoni, responsável pela investigação, disse que as investigações apontam que Valdecir Caetano dos Santos, de 56 anos, foi até a residência de Vera Lúcia da Silva, de 41 anos, no Bairro Jardim Novo Eldorado, onde efetuou dois disparos contra a vítima, que estava no quintal do imóvel.

Na sequência, o autor realizou um disparo contra a própria cabeça e morreu ainda no local. A filha do casal, uma criança de 9 anos, estava na casa e presenciou toda a ação, considerada pela polícia como de extrema brutalidade.

De acordo com informações da polícia, o casal manteve um relacionamento por cerca de 13 anos e estava separado há aproximadamente oito. O histórico era marcado por conflitos, com registros anteriores de violência doméstica. A vítima, inclusive, já havia solicitado medida protetiva contra o ex-companheiro.

O casal foi encontrado sem vida no quintal da residência, próximo ao portão, em meio a uma grande quantidade de sangue. Equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 23h50, após denúncia de violência doméstica, e, ao chegarem ao local, constataram as mortes.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia técnica. O caso segue em investigação.

Fonte: Dourados News