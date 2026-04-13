Inteligência Artificial auxiliou PM a rastrear carga de droga por 120 km até Umuarama

A tecnologia de monitoramento inteligente foi o diferencial em uma operação da Polícia Militar que resultou na apreensão de aproximadamente 270 quilos de maconha na última semana. A ação, que culminou na prisão de um jovem de 25 anos em Umuarama, demonstrou a eficácia do Programa Olho Vivo, plataforma que utiliza inteligência artificial para integrar a segurança pública na região.

O rastreamento do veículo suspeito começou a 120 quilômetros de distância, em Guaíra, na fronteira com o Paraguai. Após um alerta emitido pelo serviço de inteligência na cidade fronteiriça, os algoritmos do sistema passaram a identificar e acompanhar o automóvel em tempo real. A plataforma cruzou automaticamente os registros captados pelas câmeras ao longo da rodovia com os bancos de dados das forças de segurança, criando um “cerco digital” ininterrupto.

Graças aos alertas gerados pela plataforma, os policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) puderam monitorar todo o deslocamento do suspeito pela PR-323. Isso permitiu que as equipes avaliassem o melhor ponto para a interceptação e planejassem a abordagem com antecedência, reduzindo significativamente os riscos operacionais tanto para os policiais quanto para os demais motoristas que trafegavam pela rodovia.

A abordagem definitiva ocorreu na chegada a Umuarama. Durante a vistoria no automóvel, foram localizados 269 kg de maconha. O condutor foi encaminhado à 7ª Subdivisão Policial (SDP) e autuado em flagrante. O sucesso da operação reforça a importância do investimento em videomonitoramento inteligente para combater o escoamento de ilícitos por uma das principais rotas do tráfico no interior do Estado.