NA ACIAG DE GUAÍRA, SABRINA AQUINO COMEÇA UMA NOVA FASE

Posse da nova diretoria que aconteceu no último sábado, 4, reuniu a classe política e empresarial da cidade, celebrou a transição de liderança e destacou o protagonismo feminino em outras áreas da associação

No sábado, 4 de janeiro, o Centro de Educação Municipal de Guaíra foi palco de um evento histórico: a posse da nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Guaíra (ACIAG). Pela primeira vez em 58 anos de história, a entidade será liderada por uma mulher, a empresária Sabrina Aquino. A cerimônia, que reuniu a classe política e empresarial da cidade, celebrou a transição de liderança e destacou o protagonismo feminino em outras áreas da associação.

Além de Sabrina Aquino assumir a presidência, os dois principais conselhos da ACIAG também terão mulheres em posições de destaque: Vanilde Tonn estará à frente da ACIAG Mulher, enquanto Taís Caroline Parreira liderará a ACIAG Jovem. O evento simbolizou uma nova era para a entidade, marcada pela inovação e pela representatividade feminina.

A vereadora e presidente do Legislativo Municipal, Tereza Camilo dos Santos, presente na cerimônia, enalteceu a trajetória de Sabrina, conhecida por sua atuação no ramo de eventos e publicidade, e destacou a conquista como um marco para a entidade. “Hoje vivemos um momento especial e histórico. Pela primeira vez, esta importante instituição será liderada por uma mulher. Quero parabenizar a Sabrina Aquino, uma empresária batalhadora que conquistou este espaço com garra e determinação,” afirmou Tereza. Ela também reiterou o apoio do Legislativo à nova gestão, colocando a Câmara Municipal à disposição para colaborar no fortalecimento do comércio local.

O Prefeito Gileade Osti iniciou sua fala com uma mensagem de fé e homenageou o ex-presidente da ACIAG, Jair Schlemmer, por seu legado na promoção do desenvolvimento econômico da região. Gileade destacou a relevância da associação no contexto regional e nacional, especialmente nas discussões sobre o novo tratado de Itaipu. “Essa nova gestão representa inovação e progresso. Sabrina Aquino traz consigo um simbolismo importante de mudança e liderança para a nossa cidade,” declarou o prefeito, que também apresentou projetos prioritários para os próximos 100 dias de governo, alinhados com as demandas do empresariado local.

O evento também contou com a presença do presidente da CACIOPAR, Reni Fernandes, que destacou sua solidariedade com Guaíra, especialmente no que diz respeito às demandas relacionadas à defesa da propriedade de terras produtivas. Ele elogiou a nova presidente da ACIAG, Sabrina Aquino, e ressaltou a importância da liderança feminina para fortalecer as entidades e promover a inovação no setor empresarial. Reni reafirmou seu compromisso em colaborar com a associação e apoiar as iniciativas que impulsionem o desenvolvimento regional.

Na sua despedida, o ex-presidente Jair Schlemmer, fez um discurso emocionado, destacando os avanços alcançados durante sua gestão e agradecendo o apoio dos colaboradores da ACIAG, a imprensa regional, os patrocinadores da entidade e a todos os associados e parceiros que colaboraram para o bom desenvolvimento das ações que fortaleceu a associação e impulsionou o comércio local, e desejou muito sucesso à nova diretoria, destacando que a continuidade e o fortalecimento da ACIAG são fundamentais para o crescimento de Guaíra.

Compromissos da nova gestão

Emocionada, Sabrina Aquino agradeceu a confiança depositada em sua liderança e enfatizou a importância da participação feminina no cenário empresarial.

“Este momento é uma conquista para todas as mulheres que lutam por liderança. Hoje fortalecemos o papel feminino no cenário empresarial de Guaíra,” afirmou. Sabrina também mencionou os avanços que liderou enquanto presidente do Conselho da Mulher Empresária, como a promoção de eventos de qualificação e parcerias estratégicas com entidades como CACIOPAR e FACIAP.

Entre as prioridades da nova gestão, Sabrina destacou a revisão de tributos municipais para aliviar a carga fiscal no que tange a taxa de coleta de lixo; a simplificação de processos para contratações de empresas locais e a regionalização das compras públicas visando favorecer as empresas locais em licitações da prefeitura.

Ela reforçou a necessidade de diálogo entre os setores público e privado para promover o desenvolvimento econômico de Guaíra e dedicou a conquista a família e principalmente seu pai (in memorian), sua maior inspiração.

Um novo tempo

Para os participantes da cerimonia de posse, o evento simbolizou um momento de celebração e expectativa para o futuro da associação e da cidade de Guaíra, que agora avança sob uma visão de liderança feminina.

Os próximos passos da nova direção da ACIAG incluem a apresentação do calendário de eventos de 2025, que promete movimentar o cenário empresarial local. Além disso, será lançada a tradicional campanha premiada visando engajar não só a comunidade empresarial mas também os municípes de Guaíra.

Segundo a presidente, a nova gestão deve promover reuniões constantes com os associados para ouvir suas demandas e definir as prioridades da gestão, com o objetivo de fortalecer ainda mais o comércio e o desenvolvimento econômico de Guaíra.

(Fonte: Assessoria de Imprensa)