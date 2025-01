CORONEL SAPUCAIA, EM MS, CONTINUA UMA CIDADE VIOLENTA

Casa da Prefeita de Coronel Sapucaia é alvo de ataque a tiros

A residência da prefeita de Coronel Sapucaia, MS, Niágara Kraievski do PP, eleita com 42,10% dos votos válidos, foi alvo de um ataque a tiros na madrugada de sábado, 4. Segundo a Polícia Militar, os disparos atingiram o portão e a traseira do veículo da prefeita, que estava estacionado na garagem. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O boletim de ocorrência registra que os tiros atravessaram o portão, atingindo também a parede e a porta da casa, onde a prefeita, seu marido, duas filhas e outros familiares dormiam. As vítimas relataram terem acordado com os disparos e ouvido uma motocicleta se afastando em seguida.