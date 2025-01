CÂMARA DE MUNDO NOVO APROVA REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Na sexta-feira, 3, a Câmara Municipal de Mundo Novo, presidida pelo vereador Jefferson Hespanhol Cavalcante ‘Pinduca’, realizou sessão extraordinária convocada pelo Executivo Municipal no início do ano. Estiveram presentes a maioria dos parlamentares, incluindo a vice-presidente Eliete Feitosa Tel (Neguinha do PT), o 1º secretário Neivaldo Francisco Bau, o 2º secretário Wagner Correia e os vereadores Jaderson Moreira, Vanderlei Botega, Richardson Prates, Elcio Rodrigues de Souza e Valdenir de Souza Francisco (Ravini).

A pauta principal da sessão foi o Projeto de Lei nº 001/2025, de iniciativa do Executivo Municipal, que propõe uma ampla reorganização da estrutura administrativa do município. O projeto prevê a criação de novas secretarias, alterações na nomenclatura de órgãos existentes, extinção de pastas e ampliação de cargos, com o objetivo de melhorar a eficiência da gestão pública.

Reestruturação Administrativa

O texto aprovado estabelece a criação da Gerência de Governo, vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, e da nova Secretaria Municipal de Relações Institucionais, que terá como missão fortalecer a articulação política e a captação de recursos para o município. Além disso, três secretarias municipais serão extintas, enquanto outras terão suas atribuições expandidas ou suas denominações alteradas:

Extintas:

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

Secretaria de Comunicação Social.

Novas Denominações:

Secretaria Municipal de Administração passa a ser Secretaria Municipal de Administração, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura passa a ser Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos passa a ser Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação.

De acordo com o Executivo, representado pela prefeita Rosária Andrade e pelo vice-prefeito Evaldo Carlos, a proposta visa modernizar a estrutura administrativa para garantir uma gestão mais eficiente e integrada, além de otimizar a execução de programas e projetos governamentais. O futuro gerente de governo municipal, Paulo Lourenço, também participou das discussões, reforçando a importância da articulação entre os setores administrativos para atender às demandas da população.

Após debate em plenário, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. O presidente da Câmara, Jefferson Hespanhol Cavalcante, destacou o compromisso do Legislativo com as transformações necessárias para o desenvolvimento de Mundo Novo. “Essa reorganização administrativa é fundamental para que possamos avançar em eficiência e transparência, além de garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma estratégica”, afirmou.

A sessão extraordinária marca o início de um biênio que promete grandes transformações para o município, com foco na modernização administrativa e no fortalecimento de políticas públicas.