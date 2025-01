PREFEITA DE CAMPO GRANDE TEM O MAIOR SALÁRIO DE CAPITAIS DO BRASIL

Adriane Lopes será a prefeita mais bem paga entre as capitais. Com um aumento de 96%, seu vencimento passará dos atuais R$ 21.263,62 para R$ 41.845,62 a partir de fevereiro

A partir do próximo mês, a prefeita reeleita em Campo Grande, Adriane Lopes (PP), vai sacar o maior salário entre os gestores das capitais brasileiras. Com um aumento de 96%, seu vencimento passará dos atuais R$ 21.263,62 para R$ 41.845,62, superando o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que receberá R$ 38.039,38 mensais.

Na sequência, aparecem os prefeitos de Palmas (TO) e Porto Velho (RO), com salários já atualizados em 2025 para R$ 37.627,28 e R$ 37.366,93, respectivamente. Na outra ponta, o menor valor entre as capitais é o de Teresina (PI), onde o prefeito recebe R$ 17.690,57 mensais.

Ranking dos salários dos prefeitos das capitais brasileiras

Campo Grande (MS) – R$ 41.845,62

São Paulo (SP) – R$ 38.039,38

Palmas (TO) – R$ 37.627,28

Porto Velho (RO) – R$ 37.366,93

Florianópolis (SC) – R$ 36.980,70

Rio de Janeiro (RJ) – R$ 35.608,27

Curitiba (PR) – R$ 35.246,33

Manaus (AM) – R$ 35.000,00

Rio Branco (AC) – R$ 35.000,00

Porto Alegre (RS) – R$ 34.900,00

Belo Horizonte (MG) – R$ 34.604,05

Goiânia (GO) – R$ 34.556,93

Cuiabá (MT) – R$ 33.157,53.

Salvador (BA) – R$ 32.000,00

Macapá (AP) – R$ 31.900,00

Aracaju (SE) – R$ 28.173,60

João Pessoa (PB) – R$ 28.051,52

Fortaleza (CE) – R$ 27.391,06

Natal (RN) – R$ 26.000,00

Belém (PA) – R$ 25.332,25

Recife (PE) – R$ 25.000,00

São Luís (MA) – R$ 25.000,00

Boa Vista (RR) – R$ 23.364,00

Maceió (AL) – R$ 20.000,00

Vitória (ES) – R$ 19.217,12

Teresina (PI) – R$ 17.690,57

O reajuste é resultado de um projeto de lei aprovado em fevereiro de 2023 pela Câmara Municipal e entrará em vigor no próximo mês. A medida também beneficiará a vice-prefeita e os secretários municipais, além de 408 servidores que recebem o teto salário do município, vinculado ao vencimento da prefeita.