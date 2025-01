O ORGLHO E A HISTÓRIA DE MUNDO NOVO

(Apologia ao Hino de Mundo Novo, de autoria desconhecida)

A música ‘Hino de Mundo Novo – MS’ celebra a história e o desenvolvimento da cidade de Mundo Novo, localizada no estado de Mato Grosso do Sul. A letra destaca o pioneirismo dos primeiros habitantes, que semearam as bases para o futuro da cidade. Esse espírito de inovação e coragem é retratado como a força motriz que permitiu a transformação de Mundo Novo de um sertão isolado para uma cidade integrada e evoluída.

O hino exalta o povo de Mundo Novo, descrito como humilde, honrado e integrado à evolução. A letra enfatiza a importância do trabalho e da luta para alcançar o progresso, refletindo um ideal de perseverança e determinação. A cidade é apresentada como um esteio do estado, um pilar de desenvolvimento e exemplo para outras regiões. A repetição do grito de ‘Avante, avante!’ reforça o espírito de união e progresso contínuo.

Além disso, a música homenageia os homens de grandes valores que contribuíram para a elevação do nome de Mundo Novo na história. Esses pioneiros são retratados como transformadores, capazes de converter dificuldades em oportunidades, simbolizados pela metáfora de ‘transformando os espinhos em flores’. O hino conclui com um tributo ao povo guerreiro de Mundo Novo, que canta com fé e orgulho, destacando a cidade como um exemplo vivo de progresso e determinação no Brasil.

HINO DE MUNDO NOVO

Letra de Jairo de Lima Alves e Antoninho Melo dos Santos. Música de Pedro Martinez

Pioneirismo que outrora existiu

semeando a semente do futuro

foi assim que mundo novo surgiu

caminhando confiante seguro

Mundo novo não é mais sertão

tem seu povo humilde e honrado

que integrado á evolução

grande esteio deste estado.

Avante, avante, mundonovense,

pujante povo de um ideal.

Só com trabalho quem luta, vence

nesta fronteira, tão altaneira

terra querida de beleza tão igual.

Foram homens de grandes valores

que elevaram o teu nome na história;

transformando os espinhos em flores,

nos trazendo o progresso de agora.

A ti canta, este povo guerreiro

com denodo, com fé varonil…

nestas plagas, és o primeiro

exemplo vivo no Brasil.