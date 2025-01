CARECA CONTINUA PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE ITAQUIRAÍ

Na manhã de quarta-feira, a Câmara Municipal de Itaquirai viveu um momento histórico de união e continuidade. Por unanimidade, o vereador Carlos Alberto Prado, conhecido como Careca, foi reeleito presidente do Legislativo para o biênio 2025/2026. A votação, que contou com 11 votos a favor de Careca, ratifica a confiança dos colegas vereadores em sua liderança.

Além do presidente, foram eleitos os membros da mesa diretora: Carlos Cezar Pezinho como vice-presidente, Zuza como primeiro-secretário e Cirço do Taxi como segundo-secretário. A sessão foi marcada por grande presença de autoridades, incluindo o prefeito reeleito Thalles Tomazelli, o vice-prefeito Dr. Bruno Bogoni, os vereadores Jeffer Lopes, Luiz Carlos, Donato, Valdinei Gubert, Ricardinho Fávaro, e as vereadoras Márcia Filipus e Ariadne Gheller.

O evento contou ainda com a presença de secretários, diretores e do público que lotou o plenário. A sessão foi aberta pelo vereador mais velho, Antonio Francisco da Silva – Zuza, a condução cerimonial, foi feita pelo locutor e diretor geral da Maracai FM, Marcos Antonio.

Após o convite para que todos os vereadores se posicionassem à mesa, Zuza deu início à votação, que foi realizada por ordem alfabética e aberta ao público. Aclamado por unanimidade, Careca foi oficialmente proclamado presidente da Câmara e, em seguida, assumiu o cargo, agradecendo o apoio de todos os vereadores e destacando que a eleição unânime representa a parceria e união de todo o Legislativo.

A seguir, a palavra foi passada aos vereadores para suas considerações. Zuza, representando o Partido Verde (PV), deu início às falas, seguido pela vereadora Ariadne Gheller, representando o Partido Progressista (PP), e pelo vereador Ricardinho Fávoro, que falou em nome do PSDB.

O vice-prefeito Dr. Bruno Bogoni também se manifestou, agradecendo a confiança e reiterando a parceria entre o Executivo e o Legislativo. Por fim, o prefeito Thalles Tomazelli usou a tribuna, agradecendo sua família e todos os colaboradores de sua gestão, destacando a honra de seguir o legado de seu avô e pai, ambos ex-prefeitos de Itaquirai. O prefeito também falou sobre as obras realizadas em seu primeiro mandato, como o Ginásio de Esportes, a iluminação do estádio Carminatão e o asfaltamento da estrada da Prainha, e reafirmou seu compromisso com o município, buscando sempre melhorias para a população.