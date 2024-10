Familiares de desembargadores são alvos da Polícia Federal

Relação com 27 nomes traz desde magistrados aposentados; parentes entre sobrinhos e filhos e até advogado sócio de preso na Lama Asfáltica

Na manhã de quinta-feira, 24, a lista de alvos de busca e apreensão por parte da Polícia Federal traz desde filha e sobrinhos de desembargadores em Mato Grosso do Sul, até lobista interestadual e outros com ligações a antigos nomes da política local.

Nessa Operação – cuja investigação começou em 2015, com a Lama Asfáltica que chegou a levar André Puccinelli à prisão – como bem acompanha o Correio do Estado, é apurado uma suposta corrupção sistêmica na cúpula dos poderes em MS.

Com isso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou afastamento de: cinco desembargadores, um juiz de primeira instância e um conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, sendo, respectivamente:

Marcos Brito;

Vladimir Abreu;

Sérgio Martins (presidente do TJ);

Sideni Pimentel;

Alexandre Aguiar Bastos;

Paulo Afonso de Oliveira e

Osmar Domingues Jeronymo.

Na relação dos alvos de busca e apreensão, os próprios sobrenomes não escondem os parentescos, como de Diego e Danillo Moya Jeronymo, que são sobrinhos do conselheiro do TCE afastado.