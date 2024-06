LB ENGENHARIA VENCE LICITAÇÃO EM MUNDO NOVO

A LB Engenharia, de Mundo Novo, venceu a licitação para a construção do Pronto Atendimento Municipal (PAM) e a obra deve ser iniciada ainda neste mês. A licitação ocorreu na última quarta-feira (29), realizada pelo Governo de Mundo Novo, e falta apenas a aprovação do processo licitatório pelo governo estadual (parceiro no projeto) para que o município conceda a ordem de serviço.

O PAM, chamado hoje de Pronto-Socorro, será construído em terreno do município, na Avenida Campo Grande, no Centro da cidade, com banheiro, antessala, sala de estabilização (três leitos) e sala de primeiro socorro. O projeto foi confeccionado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do setor de Engenharia, e prevê mais de 200 m² de construção.

“Começamos esta batalha ainda no primeiro mandato, quando o Evaldo era o nosso secretário de Saúde e o deputado Geraldo secretário estadual de Saúde. A pandemia e uma licença ambiental atrasaram este sonho, mas ele vai acontecer”, explicou a vice-prefeita Rosária Andrade.

O valor para a construção do PAM caiu de R$ 1.005.742,59 para R$ 714 mil. Cinco empresas participaram da licitação e após a fase de proposta de preço – onde a menor ficou na casa dos R$ 800 mil – a fase de lances diminuiu o valor para a proposta da LB. O tempo de conclusão do PAM é de 12 meses.

Cassiano Vidovix, diretor de Licitação, apontou que o fator logístico pode ser preponderante para a vitória de empresas mundonovenses nos processos licitatórios. Recentemente, outra mundonovense, a Construl Engenharia, entregou a obra do Centro Conviver Daudt Conceição.

Texto: Jandaia Caetano/Semcos