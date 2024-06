O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho ao lado do apresentador do SBT, Ratinho e demais amigos do time de futebol se reuniram na fazenda Café no Bule em Apucarana, no sábado, para comemorar o décimo encontro do time Cruzeirinho Sport Club da década de 1970, de Jandaia do Sul. O encontro foi gratificante, com boas recordações de tempos idos.