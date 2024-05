IPÊS BRANCOS SÃO PLANTADOS NA OTAVIANO CORRÊA DE SOUZA, EM MUNDO NOVO

Na manhã de terça-feira, 28, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deu início ao plantio de ipês brancos no canteiro da duplicação da Avenida Otaviano Corrêa de Souza, em Mundo Novo.

Segundo a servidora Mônica Pedro, serão plantados mais de 30 ipês. Mônica também citou que o plantio está sendo feito com o produto hidrogel – produto que quando adicionado ao solo favorece o armazenamento de umidade na planta.

Todas as mudas são de produção própria da secretaria de Meio Ambiente no Horto Florestal. Algumas árvores, que já estavam no canteiro, irão ser retiradas e serão plantadas em outro local.

É válido informar que o cidadão que tiver interesse em plantar qualquer árvore, é importante consultar a secretaria de Meio Ambiente para evitar o plantio de espécies em locais inapropriados.