Tacuru se prepara para a festa do agronegócio

Tacuru recebe a Expotac 2024 entre sexta-feira e domingo, dias 24 e 26 de maio, no Clube do Laço A Carreta. Com entrada gratuita, a festa continua as celebrações do aniversário de 44 anos do município, enaltecendo o agronegócio, a cultura e as tradições regionais com a realização de competições, shows de artistas do sertanejo, praça de alimentação e outras atrações.

Entre os destaques na programação, na sexta-feira (24/05), a dupla Guilherme & Santiago sobe ao palco para cantar seus maiores sucessos. No sábado (25/05), a vez é da Paula Fernandes, que vai emocionar o público com sua voz marcante. E para fechar com chave de ouro, no domingo (26/05), a dupla Bruno & Barreto promete um show cheio de energia.

Também serão realizadas competições esportivas tradicionais, como o rodeio em touros, que requer habilidade e coragem dos participantes, e a prova dos três tambores, uma modalidade cronometrada que demanda velocidade e habilidade do cavaleiro, que precisa contornar três tambores dispostos em um triângulo no menor tempo possível.