PUBLICADO CONVÊNIO PARA RECAPEAMENTO DE 60 QUADRAS EM MUNDO NOVO

Prefeito apresenta documento e garante continuidade da construção da Praça do Itaipu e duas pontes

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, cumpriu agenda na capital do estado na segunda-feira (20) e garantiu três importantes obras para o município.

Na sede da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog) foi recebido pelo secretário Hélio Peluffo e assinou o convênio de R$ 7.543.532,88 para recapeamento de mais de 60 quadras de asfalto nos bairros de Mundo Novo.

Assinado o convênio, ele é publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial do estado e o Departamento Municipal de Licitação fica liberado para realizar o processo, após envio do material pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e liberação da secretaria de Finanças, após pedido de crédito suplementar junto ao Legislativo.

Outra ação importante é a continuidade da obra da Praça Wanderval Queiroz, no Itaipu. Com a apresentação da medição na Seilog, o governo estadual paga o serviço executado e libera a empresa para concluir o serviço.

A obra, de R$ 2.065.0007,80, conquistada no período em que o presidente da Câmara Municipal, Paulo Lourenço, assumiu o Executivo interinamente (43 dias) em 2021, deve ser entregue neste ano. Ela avançou bastante nos últimos meses, faltando a implantação do chafariz, bancos e quadras de futebol e basquete.

Valdomiro ainda visitou o setor de Engenharia da Seilog, que viabilizou a obra para duas pontes: do Incra; e do Santa Fé.

Jandaia Caetano/Semcos