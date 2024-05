FRANCISCO CEZÁRIO FOI PRESO EM CASA, APÓS 26 ANOS NO COMANDO DO FUTEBOL EM MS

Francisco Cezário teve a casa alvo de buscas e mais de R$ 800 mil em espécie foram encontrados

O presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Francisco Cezário de Oliveira, de 77 anos, saiu preso de casa, depois de buscas da Operação Cartão Vermelho, contra esquema que desviou R$ 6 milhões da entidade. Além dele, outras seis pessoas são alvos de mandodos de prisão cumpridos na manhã desta terça-feira (21).

A casa de Cezário – imóvel de alto padrão, localizado na Vila Taveirópolis, na Capital – foi alvo de busca e apreensão. Agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizada) ficaram cerca de quatro horas e apreenderam mais de R$ 800 mil em espécie. As equipes deixaram o local com malote e uma maleta.

Contra Cézário também havia mandado de prisão preventiva. Como é advogado com registro ativo, o presidente foi acompanhado por representantes da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. “Devemos aguardar os esclarecimentos, que serão prestados oportunamente”, disse o advogado de Cezário, André Borges.

Francisco Cezário é conhecido pela longevidade no comando da federação, sendo há 26 anos o “dono da bola” no futebol de MS. Ele assumiu em 1998, está no sétimo mandato e fica no cargo até 2027. A última eleição aconteceu em 2022. Marcada por briga na Justiça, o desfecho foi vitória da chapa única, liderada por Cezário. Também já foi prefeito de Rio Negro.