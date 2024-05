BLOCO DE PARTIDOS DE MUNDO NOVO QUER INDICAR VICE DE ROSÁRIA LUCCA ANDRADE

Bloco de partidos da Direita apresenta nome para Pré-candidato a Vice para Chapa da Rosária Lucca Andrade, pré-candidata ao cargo de prefeito de Mundo Novo.

Na segunda feira, uma composição de partidos da direita, Partido Progressista (PP) e Democracia Cristã (DC) apresentaram oficialmente um nome para compor a chapa da Pré-candidata a Prefeita, Rosária Lucca Andrade. O nome de Thiago Martins dos Santos surge como uma opção para o pleito eleitoral deste ano. Thiago da AgriSoluções é presidente do Democracia Cristã e foi anunciado para ser Pré-candidato a Vice em representação da dos partidos da Direita a compor o governo para 2025/28. Levando em consideração que em todas as pesquisas realizadas no município apontam que mais de 80% de seus eleitores são de afinidades de direita, surgiu-se então a necessidade de levar um nome para a análise da Sociedade para galgar um lugar na Administração.

Ambos os partidos não abrem mão de apoio à pre-candidatura da Rosária, porém, querem estar de forma mais efetiva na composição da Chapa que irá lutar para o pleito executivo municipal.