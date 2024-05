Bill Cosby disse assim: “A chave do sucesso todos nós conhecemos, mas a chave do fracasso é tentar agradar a todo mundo.” É comum encontrarmos pelo caminho pessoas que vivem tentando agradar a todo mundo, ficando do lado de todos, pretendendo com isso ter a unanimidade. Estamos cansados, porém, de saber que a unanimidade é burra e precisamos, em determinados momentos, adotar posições que não vão agradar a maioria. Quem administra empresas ou mesmo a coisa pública sabe disso. Se quisermos agradar a todos, certamente perderemos o controle de tudo, e fracassaremos.