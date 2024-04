CONVIVER DAUDT CONCEIÇÃO EM MUNDO NOVO PASSA POR REFORMA

Coordenadora Caira Delfino informou que o bailão acontecerá todas as quintas-feiras, no Sinserv, até o término da obra

O Governo de Mundo Novo, através da secretaria de Assistência Social, informou que a reforma do Centro Conviver Daudt Conceição está próxima de ser entregue.

Segundo a coordenadora do local, Caira Delfino, a entrega da obra está prevista para o próximo mês. “Estamos na parte da pintura, colocando os pisos, terminando o espaço do bocha e da piscina”, apontou Caira.

Foi construída uma nova área de lazer dos idosos, campo de bocha oficial e reformas do depósito, churrasqueira, cozinha nova e calçadas. “É uma construção nova praticamente, tubulação, encanamento, desentupimos tudo”, disse o empresário da Construl Engenharia, Jair Fortunato – empresa vencedora da licitação.

A reforma começou no primeiro semestre de 2023 e o investimento é uma parceria entre o Governo Federal, através do Ministério da Cidadania, e o governo local; a emenda é do deputado federal Geraldo Resende.

Foram R$ 477.500,00 da União e R$ 235.268,09 do município, totalizando R$ 712.768,09 de investimento. O valor original da obra foi acrescido de um aditivo de R$ 75 mil, custeado pelo governo municipal.

Em relação as atividades, a Oficina de Dança (Bailão) dos idosos deve ocorrer todas as quintas-feiras, no Sinserv, a partir desta semana. Caira informou que essa programação deve seguir até a conclusão da reforma. Atualmente são mais de 400 idosos cadastrados. Neste ano, 234 já se recadastraram. Deste 160 estão inscritos na Oficina de Ginástica.

(Reportagem e texto: Carina Yano/Semcos – Edição e imagens: Raysa Almeida/Semcos)