ESTUDANDO A IGNORÂNCIA

No livro “A Ignorância”, a partir da página 53, o leitor pode encontrar informações mais detalhadas sobre a ignorância, objeto de estudo do autor Peter Burke. Antigamente, quando alguém espalhava um rumor, você sabia exatamente quem estava falando. Hoje, as informações simplesmente aparecem, e não sabemos de onde elas vêm. Isso criou um problema que acredito que os educadores terão de solucionar: como ensinar as crianças, desde pequenas, a duvidar da procedência de qualquer informação sem um emissor claro.

Peter Burke examina a longa história da ignorância da humanidade em religião e ciência, guerra e política, negócios e catástrofes. Burke revela histórias notáveis de muitas formas de ignorância – genuína ou fingida, consciente e inconsciente – desde os políticos obstinados que redesenharam as fronteiras da Europa em 1919 até a política de vazamento de dados e a negação das mudanças climáticas. O resultado é uma exploração viva do conhecimento humano através dos tempos e da importância de reconhecer seus limites.