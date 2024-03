HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ITAQUIRAÍ: PREFEITURA INVESTE MAIS DE 500 MIL REAIS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

O prefeito Thalles, fez questão de enaltecer a participação do Governo de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Saúde. “Esta é mais uma dentre tantas outras que tem a parceria com o Governo do MS. Agradeço o nosso governador, Eduardo Riedel e toda a nossa Secretaria de Saúde que, busca incansavelmente atender toda a nossa população da melhor maneira possível”, destacou Thalles.