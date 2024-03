Conceição Evaristo na Academia de Letras

De acordo com a escritora, produção literária contemporânea traz uma explicitação do sujeito e de suas experiências.

Um dos nomes mais importantes da literatura brasileira, a escritora Conceição Evaristo mantém olhos atentos às novas narrativas produções literárias do país, principalmente no que tange à autoria de mulheres negras. Nesse cenário, ela avalia que as transformações têm sido muitas e importantes. “O processo de escrita ou o processo de imaginar uma situação, um país, de criar uma ficção vai se modificando ao longo do tempo. Eu sou de uma geração em que a nossa escrita não trazia muito a nossa vivência enquanto sujeito individualizado, enquanto mulher. Quer dizer, não trazia muito, por exemplo, de nossas dores, de nossas paixões, de nossa sexualidade. Hoje tem uma escrita mais jovem em que as mulheres, em que essa autoria traz esses assuntos, traz essa temática, traz esse imaginário que a minha geração não trabalhava tanto”, observa.

Segundo Conceição, há nessa produção uma explicitação do sujeito e de suas experiências. “Seja ele homem, mulher, seja uma pessoa trans, seja uma pessoa lésbica, uma pessoa homossexual. Essas novas narrativas trazem novos modos de ficcionalização, novos modos de interpretação do texto e até dizer o próprio texto.