CIÊNCIA E VELHICE

Estudo da Universidade Stanford descobriu que os primeiros processos de envelhecimento começam a aparecer aos 34 anos, mas o auge da velhice ocorre após os 78

No Brasil, uma pessoa pode ser considerada idosa a partir dos 60 anos — está em tramitação um projeto de lei para elevar a idade mínima para 65 anos. No entanto, seria possível descobrir a partir de qual idade a pessoa começa a ficar “velha”, com o corpo apresentando os primeiros sinais de declínio? Segundo pesquisadores da Universidade Stanford, este processo começa, em média, aos 34 anos. O auge da velhice chega depois dos 78 anos.

Para descobrir quando a pessoa inicia o processo de envelhecimento, não foi contabilizada a idade cronológica, ou seja, aquela medida em anos vividos. A conta foi feita a partir dos diferentes níveis de proteínas presentes no plasma (a parte do sangue sem células) de mais de 4 mil indivíduos, com idades entre 18 e 95 anos.