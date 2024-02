ENQUUETE MOSTRA TENDÊNCIA NA DISPUTA PARA A PREFEITURA DE MUNDO NOVO

Uma nova enquete está no ar no site da Tv Sobrinho e aborda o tema da próxima eleição municipal em Mundo Novo, na disputa pelo Executivo.

Você acredita que em Mundo Novo terá quantas candidaturas a prefeito?

1) Uma, todos vão se unir em torno da pré-candidata da situação;

2) Duas, o confronto tradicional entre situação e oposição;

3) Três, há muitos nomes na disputa e no mínimo três chapas concorrerão;

4) Quatro. Saem como candidatos a Rosária, o PT, o Paulão e mais uma: Gildo, Vavá ou Nivaldo ou o MDB;

5) Cinco. O PSOL lançou candidato na última e vai pôr um nome de novo.

A enquete leva em conta o anúncio das pré-candidaturas anunciadas do PSDB (vice-prefeita Rosária Andrade), do PSD (presidente da Câmara Paulo Lourenço), vereador Gildo Amaral (está no PSDB, mas deve ir para o União Brasil na janela partidária de março), ex-vereador Wagner Corrêa (União Brasil), ex-vice-prefeito Nivaldo Marques (está no PT mas deve trocar de partido), MDB (ex-prefeito Toninho ou vereador Pinduca) e PT (ex-prefeito Humberto ou vereadora Neguinha). Tem ainda o PSOL (professor Demilson ou Neguinho Fariseu).

A enquete colocada no início do ano mostrou equilíbrio no resultado. Quarenta e quatro por cento acredita em “um ano com mais conquistas e realizações”. Já 41% crê em “um ano mais difícil, já que a situação não está boa ou vai piorar”. Outros 15% acha que nada muda: “nada de diferente, todo ano é igual”. A participação foi pequena, apenas 27 votos.

Jandaia Caetano/Tv Sobrinho