Esposa de João Carreiro encontra bilhetes nas coisas do cantor: ‘pra sempre’

Morte de João Carreiro completou um mês neste final de semana e viúva do sertanejo se emocionou ao encontrar bilhetes em seus pertences – Francine Caroline, a viúva do cantor João Carreiro, encontrou bilhetinhos no meio dos pertences do violeiro que morreu em janeiro, durante a realização de uma cirurgia no coração, em Campo Grande (MS). A viúva se emocionou ao achar os recados escritos por ela mesma para o marido e revelou que João guardava todos.

A morte do sertanejo, inclusive, completou um mês no último sábado (3), mas a dor da perda ainda está longe de ir embora. Francine, por exemplo, além de ter começado a ler um livro dado pelo companheiro no Natal de 2023, dias antes da morte, ainda tem convivido diariamente com as memórias e objetos do cantor.

Na última sexta (2), enquanto buscava um afago em meio à dor, ela se deparou com uma emocionante lembrança que só fez a saudade apertar. Ao abrir uma caixinha de um par de óculos de João Carreiro, a viúva achou bilhetes que ela própria havia escrito para ele.

“Encontrei esses bilhetinhos guardados nas coisas dele. Quando [ele] saía pra viajar, [eu] sempre fazia questão de estar presente, e ele guardava todos. Nosso amor pra sempre”, declarou Francine, explicando que espalhava os recados no meio dos objetos que João Carreiro levava em suas viagens para shows.

Nos bilhetes, guardados por João com carinho, ela escreveu: “Sorte a minha é dividir a vida com você” e “Você é minha felicidade diária”.