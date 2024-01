THALLES E BRUNO: GRANDES AVANÇOS NO ANO DE 2023, EM ITAQUIRAÍ

O município de Itaquiraí está sendo transformado em um grande canteiro de obras, isto porque o prefeito Thalles Tomazelli e o vice, Dr. Bruno, estão conduzindo a prefeitura de maneira responsável e investindo na qualidade de vida das pessoas.

O município não para de avançar, são vários feitos inéditos que estão acontecendo, dentre eles, a reforma, revitalização e ampliação da Praia da Amizade, ponto turístico que irá impulsionar o turismo e deve se concretizar como referência em lazer no sul do estado. São aproximadamente R$ 1 milhão em recursos próprios que estão sendo investidos. Outro fator importante que irá contribuir com o desenvolvimento turístico do município, é a pavimentação asfáltica da MS 488, que liga a área urbana até a prainha e Porto Santo Antônio, obra que está sendo executada pelo governo do estado e tem um investimento de mais de R$ 20 milhões.

Em três anos, o gestor municipal levou drenagem e pavimentação para 3 bairros, proporcionado mais conforto e qualidade de vida para os moradores. Além de todos os investimentos em infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, agricultura e assistência social receberam melhorias significativas e são assistidas de perto pelo chefe do executivo.

As estradas rurais do município recebem atenção que garantem a manutenção constantes das vias, garantido trafegabilidade para quem mora na zona rural. O município investe pesado para que os produtores possam desenvolver ainda mais os trabalhos dentro de suas propriedades. Outra novidade para os agricultores familiares é a reforma da Feira do Produtor que foi transformada em um local moderno para que os produtos da agricultura familiar sejam comercializados em um ambiente adequado e organizado. A distribuição de calcário para todos os pequenos produtores é outra melhoria que garante incentivo ao pequeno produtor. Para isso, a Prefeitura está investindo mais de R$ 1 milhão de recursos próprios na compra e transporte do insumo.

As pessoas que mais necessitam de auxílio do poder público passaram a receber, desde 2022, o kit natalino. Uma forma de proporcionar mais alegria para as famílias beneficiárias dos programas Bolsa Família e PAIF. Em Itaquiraí a Assistência Social trabalha para garantir dignidade para todos.

Na educação não foi diferente, todas as unidades de ensino foram reformadas e, algumas ampliadas, no caso, a Escola Municipal Jardim Primavera que recebeu R$ 3 milhões em investimentos. Marcante, assim ficou o dia em que a administração municipal apresentou e entregou os kits de uniformes completos para todos os alunos da rede municipal e anunciou a implantação da educação financeira para os estudantes da rede.

A construção do primeiro ginásio poliesportivo chama a atenção de todos pela sua grandiosidade. Uma obra que tem o aporte do governo do estado e leva um investimento de R$ 6 milhões, que só foi possível através da articulação política direta do prefeito Thalles Tomazelli.

Outra novidade que está chegando é o complexo esportivo. Um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões de recursos próprios. Uma obra gigantesca que contará com pista de caminhada, quadra de areia, concha acústica, lanchonete, bancos para descanso, arborização, estacionamento, iluminação de led, enfim, é mais uma marca desse jovem que é destaque no estado.