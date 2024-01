ITAQUIRAÍ PAGOU TRÊS FOLHAS EM MENOS DE 40 DIAS

Em menos de 40 dias, a administração do prefeito Thalles Tomazelli e do vice, Dr. Bruno, pagou 3 folhas de pagamento aos servidores municipais. “Isto só acontece porque temos um controle rigoroso das finanças do município. Além de manter os pagamentos dos salários dentro do mês trabalhado, conseguimos investir em muitas obras, um exemplo é a construção do complexo esportivo no entorno do ginásio. Ali estamos investindo mais de R$ 3 milhões de recursos próprios”, desta o prefeito Thalles Tomazelli.

Mais uma vez a administração municipal mostra seu comprometimento com toda população. “É o resultado do empenho de todos os secretários e servidores que nos ajudam a administrar o município com responsabilidade e clareza. Realmente sabemos que é obrigação do administrador público pagar os salários. Sempre trabalhamos para garantir que todos os servidores municipais recebam seus pagamentos ao final de cada mês, para que também possam honrar seus compromissos. Esta é uma maneira de reconhecer e valorizar a todos que nos ajudam a desenvolver ainda mais o nosso município”, observou Thalles.

O secretário de finanças, Edilson Luiz Pereira, observa que muitos municípios do país estão atravessando uma enorme crise financeira e encontram dificuldades para garantir o pagamento dos servidores em dia. “Em Itaquiraí estamos trabalhando para que possamos manter os salários em dia, assim como o pagamento de todos os fornecedores. A determinação do prefeito Thalles, é para que todos os secretários gerem as suas pastas com cautela e muita responsabilidade”, disse Edilson.

O prefeito Thalles finaliza desejando à todas famílias muita paz, conquistas e, acima de tudo, saúde. E que 2024 seja um ano de muita prosperidade e amor.