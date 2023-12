PREFEITO PAULÁO É MUITO BEM AVALIADO EM JAPORÃ

GESTÃO DO PREFEITO PAULO FRANJOTTI TEM APROVAÇÃO DE 86,75% DA POPULAÇÃO DE JAPORÃ

A atual gestão do prefeito de Japorã-MS, Paulo Franjotti (PSDB), foi recentemente avaliada por uma pesquisa que resultou na aprovação de 86,75% dos moradores. A pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023, pelo instituto London. Os dados mostram ainda que 9,64% não aprovam e 3,61% não opinaram ou não souberam responder.

A pesquisa também avaliou a transferência de voto dos japorãenses com a seguinte pergunta: O(a) Sr.(a) VOTARIA em um candidato a prefeito de Japorã APOIADO pelo atual prefeito Paulo Franjotti? 43,37% responderam SIM; 37,35% Talvez; 11,65% Não e 7,63% não opinaram ou não souberam responder.

Ao todo, foram ouvidos 249 entrevistados na área urbana, distrito Jacareí, assentamentos e na aldeia Porto Lindo. O intervalo de confiança é de 95% com margem de erro de 5%.