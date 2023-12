Algum tempo antes da cerimônia de lava-pés, os ligados a Cristo foram denominados de “Ovelhas” – João 10, 11-18, como também Cristo foi chamado em outros pontos como “Cordeiro”. Aqui é salientada a abertura presente e processada novamente dos discípulos, especialmente para o que é feito por Cristo, como também tal relacionamento entre Cristo e Deus. Embora ele agora possa estar bem amadurecido, as pessoas se sentem em um nível novamente como uma folha em branco, como uma criança. O real progresso leva a modéstia mesmo se orgulho tenha de ser reprocessado muitas vezes; a visão de que todas pessoas tem um papel significativo porém no final são pequenos papéis perante Deus. Alguns podem denominar isso como “Humilhação”, porém no significado livre e espiritual e não como um comportamento servil perante as autoridades terrenas, que muitas vezes provocou enganos. Não por acaso disse Cristo no mesmo capítulo “Eu sou a Porta”. Quem abre seu Ser / seu Coração para Cristo, para aquele também está aberta a porta que leva a Deus, um requisito prévio para tudo o que se segue.